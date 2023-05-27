Российский мотострелковый батальон заманил военных ВСУ в «огневой мешок»

Российский мотострелковый батальон заманил подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в «огневой мешок», благодаря чему войскам ВС РФ удалось освободить ряд населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Булата Шамсиева.

Он рассказал, что его батальон должен был отойти на более выгодные рубежи и заставить врага стянуть все силы в одном месте. Против российских военных сражался полк спецназа и три бригады.