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1 минуту назад

Российский мотострелковый батальон заманил военных ВСУ в «огневой мешок»

Lenta.ru

Российский мотострелковый батальон заманил подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в «огневой мешок», благодаря чему войскам ВС РФ удалось освободить ряд населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Булата Шамсиева.

Российский мотострелковый батальон заманил военных ВСУ в «огневой мешок»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что его батальон должен был отойти на более выгодные рубежи и заставить врага стянуть все силы в одном месте. Против российских военных сражался полк спецназа и три бригады.

«Успешно их атаковали и заставили отойти на исходные позиции, потеряв в живой силе и технике», — отметил Шамсиев.

По данным Минобороны России, это помогло российским силам взять под контроль населенные пункты, их названия не уточняются.

Армия,Минобороны России,
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