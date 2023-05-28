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30 минут назад

В Мариуполе сработала система ПВО

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В воскресенье, 28 мая, в небе над Мариуполем сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Донецкой народной республики (ДНР).

В Мариуполе сработала система ПВО
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сбита ракета противника», — заявил собеседник агентства.

По его словам, ПВО также активно работает над Волновахой.

26 мая мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что в направлении города были выпущены две дальнобойные ракеты, разрушений городской инфраструктуры нет. По его словам, в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу никто не пострадал.

Ранее в тот день сообщалось о взрыве в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе. Перед этим сообщалось о взлете самолетов Военно-воздушных сил Украины.

Армия,Олег Моргун,
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