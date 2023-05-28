В Мариуполе сработала система ПВО

В воскресенье, 28 мая, в небе над Мариуполем сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Донецкой народной республики (ДНР).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Сбита ракета противника», — заявил собеседник агентства.

По его словам, ПВО также активно работает над Волновахой.

26 мая мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что в направлении города были выпущены две дальнобойные ракеты, разрушений городской инфраструктуры нет. По его словам, в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу никто не пострадал.