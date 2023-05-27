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Армия Сербии остается в максимальной боеготовности

Сербская армия остается в максимальной боеготовности после инцидента в самопровозглашенном Косово. Такое решение принял Совет национальной безопасности Сербии, передает РИА Новости.

Армия Сербии остается в максимальной боеготовности
© РИА Новости

Сегодня президент Александр Вучич провел заседание Совета национальной безопасности.

В итоговом заявлении говорится, что представитель самопровозглашенного Косово Альбин Курти и его вооруженные структуры применили грубую силу к сербам в Косово и Метохии. Поэтому армия Сербии остается в высшей степени боеготовности.

Вучич также потребовал от НАТО «срочно остановить насилие над сербами». Он отметил, что во время конфликта контингент НАТО в Косово и Метохии (KFOR) не воспользовался полномочиями, предоставленными резолюцией 1244 Совбеза ООН.

Накануне косовская «полиция» предприняла силовую акцию против сербов на севере края. В ответ президент Сербии Александр Вучич привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности.

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