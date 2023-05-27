Мобилизация: последние новости на сегодня 27 мая 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 27 мая 2023, в материале «Рамблера».
Сбежавшего из части мобилизованного отправили за решетку
Рядового Владимира Константинова приговорили к пяти годам лишения свободы за бегство из тренировочного лагеря части. Об этом пишет News.ru со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Новосибирского гарнизонного военного суда.
Следствие доказало, что мужчина, ранее призванный на фронт в рамках частичной мобилизации, самовольно покинул часть и отправился домой. За это он получил минимальный срок по статье о дезертирстве, максимальный составляет 15 лет.
Уточняется, что приговор пока не вступил в силу, его можно обжаловать.
В Воронеже обсудят оказание бесплатной юридической помощи семьям участников СВО
На площадке первого регионального форума Общественной палаты РФ «Сообщество» в Воронеже планируют обсудить вопрос предоставление бесплатной юридической помощи семьям военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях на Украине. Об этом пишет РИА Воронеж.
На мероприятии планируют рассмотреть опыт регионов, где бесплатная юридическая помощь этим категориям лиц уже оказывается. Упрощение доступа семей военнослужащих к бесплатной правовой помощи — одна из главных задач регионального форума ОП РФ «Сообщество», заверили организаторы.
Мобилизованные из Башкирии призвали земляков вступать в батальоны
Военнослужащие из Башкирии, призванные на фронт в рамках частичной мобилизации, обратились к своим землякам из зоны ведения боевых действий и призвали вступить в батальоны. Об этом пишет «Башинформ» со ссылкой на видео, опубликованное в Telegram-канале «Башкирский батальон».
Солдаты заверили, что только вместе им удастся одержать победу на Украине.
«Мужчины, только общими усилиями мы сможем победить врага. Вступайте в наши ряды, вступайте в башкирские батальоны. Победа будет за нами», — сказали они.