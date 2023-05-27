Спецоперация на Украине 27 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 27 мая 2023 года.

На Украине признали полный контроль России над Артемовском

Россия установила полный контроль над Артемовском (украинское название — Бахмут), линия фронта отдалилась и теперь находится в нескольких километрах от города. Такое заявление сделал бывший депутат и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Страна.ua».

«Штурм закончен. Бахмут находится во вражеских руках», — признал он.

Он считает, что дальнейшее сражение за Артемовск не имело смысла для Киева, так как город в последний месяц удерживался только для подготовки второй линии обороны. Сейчас необходимости в этом уже нет, поэтому Артемовск можно отпустить, пояснил Луценко.

В ДНР заявили, что ВСУ нанесли удар по Мариуполю дальнобойными ракетами

Вооруженные силы Украины накануне вечером нанесли удар по Мариуполю дальнобойными ракетами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как говорится в сообщении, удар нанесли в 20:10 с северо-западного направления. Сведения о жертвах и разрушениях не поступали.

В Германии заявили, что наступление ВСУ станет крупнейшим со времен ВОВ

Контрнаступление армии Украины станет крупнейшим сражением в Европе со времен Второй мировой войны. Такое заявление сделал бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, передает News.ru со ссылкой на телеканал ZDF.

Он уточнил, что сражение может продолжаться долго, и в нем погибнут по 30–40 тысяч человек с каждой стороны.