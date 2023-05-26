В Херсонской области сократили время комендантского часа

Время действия комендантского часа на территориях в Херсонской области, которые находятся более чем в 30 км от правого берега Днепра, сокращено, режим будет действовать с 23:00 до 04:00 вместо периода с 22:00 до 05:00. Об этом сообщили в администрации Каланчакского муниципального округа со ссылкой на указ врио губернатора региона Владимира Сальдо.