Киев официально запросил у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные долететь до Москвы, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Издание отмечает, что данная инициатива исходила от депутата бундестага Родериха Кизеветтера.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Берлин в начале мая обсуждал этот вопрос с канцлером Олафом Шольцем. Представитель канцлера отказался комментировать эту информацию, однако федеральное Министерство обороны Германии подтвердило запрос Украины на получение ракет Taurus.

Издание отмечает, что эти ракеты могут быть совместимы с истребителями F-16, которые Запад ранее обещал передать Киеву. Однако, учитывая характеристики и дальнобойность ракет Taurus, перед Берлином встаёт серьёзная дилемма.

Не все верят, что Украина будет разумно использовать такое оружие, как Taurus. Немецкая крылатая ракета может пролететь 500 километров. Таким образом, с украинской границы она способна добраться до Москвы. Поэтому некоторые опасаются, что в случае острой необходимости Киев может устроить неконтролируемую эскалацию войны, — пишет немецкое издание.