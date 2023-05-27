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10 минут назад

Украина потребовала от Германии ракеты, способные достать до Москвы

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Киев официально запросил у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные долететь до Москвы, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Издание отмечает, что данная инициатива исходила от депутата бундестага Родериха Кизеветтера.

Украина потребовала от Германии ракеты, способные достать до Москвы
Фото: ТАССТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Берлин в начале мая обсуждал этот вопрос с канцлером Олафом Шольцем. Представитель канцлера отказался комментировать эту информацию, однако федеральное Министерство обороны Германии подтвердило запрос Украины на получение ракет Taurus.

Издание отмечает, что эти ракеты могут быть совместимы с истребителями F-16, которые Запад ранее обещал передать Киеву. Однако, учитывая характеристики и дальнобойность ракет Taurus, перед Берлином встаёт серьёзная дилемма.

Не все верят, что Украина будет разумно использовать такое оружие, как Taurus. Немецкая крылатая ракета может пролететь 500 километров. Таким образом, с украинской границы она способна добраться до Москвы. Поэтому некоторые опасаются, что в случае острой необходимости Киев может устроить неконтролируемую эскалацию войны, — пишет немецкое издание.

Ранее госдепартамент США одобрил потенциальную сделку по продаже Украине передвижного зенитного ракетного комплекса NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму порядка $285 млн. В Пентагоне добавили, что сделка служит «целям и интересам США в сфере нацбезопасности». Американские военные отметили, что Киеву необходимы средства для защиты от ракетных атак ВС РФ.

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Армия,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Госдеп США,Пентагон,Бундестаг,
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