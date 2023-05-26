День пограничника: когда и как отмечают, история праздника в России

День пограничника – праздник служащих в погранвойсках – в России отмечают 28 мая. Об истории праздника и том, как будут отмечать День пограничника в 2023 году, – читайте в материале «Рамблера».

День пограничника в России: история праздника

28 мая 2023 года пограничной службе России исполнится 105 лет.

Как раз в этот день, 28 мая 1918 года, Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о создании пограничной охраны республики. Незадолго до этого, в конце марта того же года, появилось Главное управление пограничной охраны при Наркомате финансов РСФСР. Его первыми служащими стали офицеры бывшего управления Отдельного корпуса пограничной стражи, ранее защищавшие границы Российской империи. Офицеры перешли на службу в управление практически полным составом.

Современная пограничная служба была создана в конце 1993 года указом российского президента – тогда появилось ведомство под названием Федеральная пограничная служба России (ФПС России).

В 2003-м ФПС передали в ведение ФСБ, и она получила название «Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации».

Отмечать День пограничника 28 мая начали еще в СССР в 1958 году. Тогда эту праздничную дату учредил Совет министров Советского Союза. В современной России дату праздника менять не стали – она была закреплена президентским указом от 23 мая 1994 года «в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск».

В свой профессиональный праздник пограничники проводят различные мероприятия, чтобы продемонстрировать уровень подготовки, боевой дух и готовность к защите границ. В числе мероприятий – торжественные шествия, возложение цветов к воинским памятникам, включая Могилу Неизвестного Солдата. Цель таких торжественных мероприятий – воспитание патриотизма среди молодежи и проявление уважения к защитникам Отечества.

День пограничника, как и многие другие праздники, чествующие профессии, не является государственным выходным днем.

Традиции Дня пограничника

С профессиональным праздником пограничников поздравляют госслужащие разных категорий и президент РФ. Сотрудникам пограничной службы, особо проявившим себя, вручают награды, почетные грамоты, присваивают звания и повышают в должностях.

В этот праздник пограничники, среди прочего, вспоминают сослуживцев, которые отдали жизнь, защищая российские границы. К примеру, в Москве пограничники проводят памятные мероприятия у Могилы Неизвестного Солдата.

В больших городах в честь пограничников устраивают салюты, проводят концерты и выставки оружия и техники, используемых пограничниками.

День пограничника-2023

В Москве 28 мая 2023 года филиал Музея Победы на Поклонной горе (Музей «Г.О.Р.А.») подготовил бесплатные праздничные мероприятия ко Дню пограничника, https://pobedarf.ru/2023/05/23/den-pogranichnika-otmetyat-kulturnoj-programmoj/ рассказало агентство «Победа РФ». Экспозицию музея под открытым небом в этот день смогут бесплатно посетить дети из многодетных семей и их родители, студенты и школьники.

Праздник начнется с торжественной церемонии – будет поднят флаг береговой охраны. Ветераны морской охраны продемонстрируют традиционный флотский ритуал, а на пограничном патрульном катере «Шмель» поднимут флаг корабля, стеньговый флаг и флаги расцвечивания.

Затем гости музея смогут принять участие в бесплатных мастер-классах: дети будут мастерить поделки из бумаги с помощью волонтеров, а взрослые – собирать и разбирать учебный автомат Калашникова.

На главной сцене музея пройдет трехчасовой концерт с выступлениями ансамблей «Семицветик» и «Мультикейс», а также творческого коллектива «Музыкальная дорожка».

В летнем кинотеатре музея посетителям покажут фильм 1953 года «Застава в горах» о противостоянии пограничников и иностранных шпионов.