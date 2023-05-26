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Вучич привел армию Сербии в состояние максимальной готовности

Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в состояние максимальной боеготовности. Причиной послужило столкновение в Косово спецназа и сотрудниками органов местного самоуправления. Об этом пишет РИА Новости.

Вучич привел армию в состояние максимальной боеготовности
© EPA/TACC

Кроме того, президент страны призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в непризнанной республике.

Напомним, в пятницу в северной части Косово произошли столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербами - сотрудниками органов самоуправления общин, где преобладает население Сербии.

Как уточняется, сотрудники спецназа применили шумовые гранаты. В населенных пунктах Митровице, Лепосавиче, Зубином Потоке работают сирены, в школах отменены занятия. Туда направляются колонны полицейских бронемашин. Отмечается, что на пути в пункт Лепосавич жители строят баррикады.

Недавно Вучич заявил, что Запад усилил свое давление на Сербию из-за ее позиции в отношении Косово. Он подчеркнул, что Белград не отказался от конституции Сербии и суверенитета страны, что создало определенные трудности для государства.

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