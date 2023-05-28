В Минобороны сообщили о перехвате трех ракет Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили три ракеты Storm Shadow, шесть реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Cредствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал он.

Конашенков добавил, что также уничтожены четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Жовтневое в Харьковской области, Копани в Запорожской области и Славное Донецкой Народной Республики.