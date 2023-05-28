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В МО РФ сообщили, что средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили три ракеты Storm Shadow, шесть реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Минобороны сообщили о перехвате трех ракет Storm Shadow
© © Минобороны России

"Cредствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал он.

Конашенков добавил, что также уничтожены четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Жовтневое в Харьковской области, Копани в Запорожской области и Славное Донецкой Народной Республики.

В России высказались об ответе при использовании ВСУ ракет Storm Shadow

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4 357 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 322 танка и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 924 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 506 единиц специальной военной автомобильной техники.

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