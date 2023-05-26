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Российские средства ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые были поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ) из Великобритании. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, бриф которого опубликован в Telegram-канале ведомства.

Российские средства ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow
© РИА Новости

По его словам, также были перехвачены десять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и оперативно тактическая ракета «Гром-2».

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Кроме того, за сутки были уничтожены двадцать беспилотников ВСУ в районе Ольшаны Харьковской области, Золотаревки и Николаевки Луганской народной республики (ЛНР), Артемовска Донецкой народной республики (ДНР), Голой Пристани и Великой Лепетихи Херсонской области, а также в Комсомольском и Токмаке Запорожской области

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