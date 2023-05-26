$79.97-0.0285.92+0.04

РИА Новости: НАТО и Украина запустили диалог по инновациям

Представители Украины и НАТО провели 25-26 мая в Брюсселе заседание рабочей группы по научному и экологическому сотрудничеству, где запустили диалог по инновациям «высокого уровня». Об этом сообщает РИА Новости.

НАТО и Украина запустили диалог по инновациям
© газета.ру

«Запуск этого диалога направлен на расширение существующего партнерства между НАТО и Украиной через обмен мнениями о развитии инноваций как для коммерческих, так и для оборонных целей», — говорится в документе.

Также альянс в рамках инновационного диалога пообещал предоставить Украине своих экспертов.

Ранее портал Euractiv написал о том, что дипломаты Североатлантического альянса изучают способы направить Киев на путь членства в блоке путем создания совета Украина — НАТО, однако не рассматривают вариант ускоренного вступления страны в свои ряды.

До этого заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Украине стоит ждать от стран – членов НАТО более четкой позиции в рамках саммита Североатлантического альянса, который состоится летом в Литве.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий