НАТО и Украина запустили диалог по инновациям

Представители Украины и НАТО провели 25-26 мая в Брюсселе заседание рабочей группы по научному и экологическому сотрудничеству, где запустили диалог по инновациям «высокого уровня». Об этом сообщает РИА Новости.

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«Запуск этого диалога направлен на расширение существующего партнерства между НАТО и Украиной через обмен мнениями о развитии инноваций как для коммерческих, так и для оборонных целей», — говорится в документе.

Также альянс в рамках инновационного диалога пообещал предоставить Украине своих экспертов.

Ранее портал Euractiv написал о том, что дипломаты Североатлантического альянса изучают способы направить Киев на путь членства в блоке путем создания совета Украина — НАТО, однако не рассматривают вариант ускоренного вступления страны в свои ряды.