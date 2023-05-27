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Минобороны Тайваня зафиксировало за последние сутки приближение 33 самолетов и десяти кораблей китайской армии к острову

ВС Тайваня зафиксировали за истекшие сутки приближение 33 самолетов и десяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к острову, заявили в Минобороны Тайваня.

В Тайване зафиксировали приближение к острову самолетов китайской армии
© globallookpress.com

По данным оборонного ведомства, за период с 6.00 пятницы, 26 мая, до 6.00 субботы, 27 мая, вокруг Тайваня были зафиксированы 33 самолета и десять кораблей Народно-освободительной армии Китая, передает РИА «Новости».

При этом 12 самолетов вошли в опознавательную зону ПВО острова на юго-западе и юго-востоке, включая четыре истребителя Су-30, четыре J-10, транспортный самолет Y-8, беспилотник WZ-7, истребитель J-16 и вертолет Z-9.

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Ранее экс-министр обороны Тайваня Фэн Шикуань заявил, что Тайвань заплатит «немыслимую» цену в случае принятия бесплатной военной помощи США.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий сказал газете ВЗГЛЯД, что США готовятся превратить Тайвань во вторую Украину.

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