В Тайване зафиксировали приближение к острову самолетов китайской армии

ВС Тайваня зафиксировали за истекшие сутки приближение 33 самолетов и десяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к острову, заявили в Минобороны Тайваня.

По данным оборонного ведомства, за период с 6.00 пятницы, 26 мая, до 6.00 субботы, 27 мая, вокруг Тайваня были зафиксированы 33 самолета и десять кораблей Народно-освободительной армии Китая, передает РИА «Новости».

При этом 12 самолетов вошли в опознавательную зону ПВО острова на юго-западе и юго-востоке, включая четыре истребителя Су-30, четыре J-10, транспортный самолет Y-8, беспилотник WZ-7, истребитель J-16 и вертолет Z-9.

Ранее экс-министр обороны Тайваня Фэн Шикуань заявил, что Тайвань заплатит «немыслимую» цену в случае принятия бесплатной военной помощи США.