В США назвали влияющие на начало контрнаступления ВСУ факторы

Погодные условия станут одним из ключевых факторов, влияющих на начало контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший командующий силами НАТО в Европе генерал США Бен Ходжес, сообщает The Washington Post.

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По его мнению, наземные условия будут одним из факторов, который Украина будет принимать во внимание при планировании наступательных операций.

«Достаточно ли там сухо, чтобы обеспечить движение сотен тяжелых гусеничных бронированных машин и сотен БМП?» — отметил генерал.

Другими важными факторами Ходжес назвал готовность солдат ВСУ и то, «были ли российские войска ослаблены авиаударами или отвлечены длительными боевыми действиями в определенных районах, таких как Артемовск (украинское название — Бахмут)».