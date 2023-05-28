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Стало известно о стягивании сил ВСУ под Артемовском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали стягивать силы в лесополосе под Артемовском (украинское название города — Бахмут), пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Стало известно о стягивании сил ВСУ под Артемовском
© ТАСС

По данным источников, украинские войска снова «пошли в наступление» под Артемовском.

«На соледарском направлении враг начал накапливать силы в лесопосадке между населенными пунктами Зализнянское и Миньковка. По лесопосадке наши ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" отряда "Невский"», — говорится в сообщении.

20 мая российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня кровопролитных боев. Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» записали видео на фоне развалин. Минобороны России подтвердило полное освобождение города.

ВСУ указали на нехватку возможностей для контрнаступления

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