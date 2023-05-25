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56 минут назад

Остин анонсировал начало обучения украинских летчиков на F-16

Илья Родин

Западные государства активно приступили к реализации проекта по подготовке украинских пилотов к полетам на F-16, рассказал на пресс-конференции шеф Пентагона Ллойд Остин. Об этом пишет ТАСС.

Остин анонсировал начало обучения украинских летчиков на F-16
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Остин пояснил, что на заседании многонациональной группы по координации поставок оружия Украине было принято решение начать подготовку украинских летчиков к применению боевых самолетов четвертого поколения.

По его словам, для создания и дальнейшей реализации программы подготовки придется приложить значительные усилия. Вместе с тем, в рамках группы, осуществление этой инициативы вполне реально.

Коалицию стран, которые займутся подготовкой украинских экипажей, возглавят Нидерланды и Дания. К ним присоединятся Бельгия, Польша, Португалия и Норвегия, отметил глава оборонного ведомства.

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Остин выразил надежду, что другие государства также пожелают участвовать в этом проекте.

Армия,Ллойд Остин,Пентагон,
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