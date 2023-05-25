Челябинский тракторный завод побил рекорд СССР по выпуску дизелей для танков

Челябинский тракторный завод (ЧТЗ), на котором производят танковые двигатели, заявил о превышении лучших показателей по объему выпущенной продукции со времён СССР. Об этом концерн «Уралвагонзавод» сообщил в своём Telegram-канале.

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«По итогам работы первого квартала текущего года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода холодной войны. Такие показатели были достигнуты впервые за новейшую историю ЧТЗ», – написал директор по особым поручениям АО «Концерн «Уралвагонзавод» Игорь Мешков.

Он также добавил, что это стало возможным благодаря усилиям работников завода, «который самоотверженно и круглосуточно трудится для выполнения задач СВО».

Кроме того, Мешков отметил, что в этом году ЧТЗ отметит свой 90-летний юбилей. По его словам, «очень символично», что эту дату рабочие завода встретят «на боевом посту», работая над продукцией «для фронта».