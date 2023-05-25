Выкупленные американцами у Израиля два десятка ударных вертолетов АН-64А Apache возможно будут переданы Украине. Об этом сообщает телеграм-канал bmpd со ссылкой на израильские источники.

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Всего в военно-воздушных силах данного ближневосточного государства имеется двадцать четыре винтокрылые боевые машины такой модификации.

Их принятие на вооружение произошло тридцать три года назад. По своей конструкции они несколько отличались от стандартных "шестьдесят четвертых", эксплуатировавшихся в армейской авиации США, например, им увеличили дальность действия.

Позже на вооружение поступили еще двадцать более совершенных AH-64D-I. Их служба продолжится, а вот вместо устаревших образцов прибудут новейшие Apache Guardian.

До недавнего времени американцы поставляли своим киевским марионеткам в основном транспортные вертолеты МИ-17, предназначавшиеся ранее для афганских военных. Лишь на вооружении боевиков главного управления разведки имеется один порядком поддержанный UH-60 Black Hawk.