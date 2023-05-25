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35 минут назад

Мобилизация: последние новости на сегодня 25 мая 2023 о частичной мобилизации в России

Елена Прошина

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 25 мая 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 25 мая 2023 о частичной мобилизации в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В кабмине не поддержали освобождение от мобилизации всех предпринимателей

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Законопроект, предусматривающий отсрочку от мобилизации для всех индивидуальных предпринимателей, глав крестьянско-фермерских хозяйств и единственных участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО), был отклонен. Об этом пишет издание «Ведомости».

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не одобрила инициативу, сославшись на то, что для предоставления отсрочки уже есть множественные основания. Кроме того, согласно положениям документа, на отсрочку могут претендовать «забронированные» граждане. В итоге предлагаемые поправки признали ненужными.

Законопроект о праве ЦБ перечислять денежное довольствие военным прошел I чтение

Законопроект, предлагающий допускать до перечисления денежного вознаграждения военным лишь определенные банки, был принят Государственной Думой в первом чтении. Об этом пишет ТАСС.

Нововведения коснулись закона «Об обороне». Зарплаты и другие денежные выплаты военнослужащим будут переводить полевые учреждения Банка России и кредитные организации, которым даст свое разрешение Правительство РФ.

В документе уточняется, что реализация этой меры обеспечит дополнительную защиту личных данных военных, так как в данный момент, когда зарплату им могут переводить 77 кредитных организаций, велика угроза утечки конфиденциальной информации.

Полномочия глав местных администраций при мобилизации предложили сохранять

Главам местных администраций могут сохранить должности при призыве на фронт в рамках частичной мобилизации. Такой законопроект предложили депутаты от фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева и Петр Шилкин, пишет «Парламентская газета».

В данный момент полномочия этих должностных лиц досрочно прекращаются при призыве на военную службу. Нововведение добавит исключения из этого правила, сохранив полномочия за главами местных администраций, если они призваны в рамках частичной мобилизации или в связи с заключением контракта.

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