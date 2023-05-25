Российские военные пресекли попытки ВСУ вернуть утраченные позиции

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что российские военные пресекли попытки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть утраченные позиции на торском участке в Донецкой народной республике (ДНР), а также в районе Серебрянского лесничества в Луганской народной республике (ЛНР), сообщает ТАСС.

«На торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады предпринял попытки вернуть утраченные позиции», — заявил он.

Представитель Минобороны России отметил, что авиация и артиллерия группировки нанесла противнику серьезный урон, уничтожив большое количество техники и солдат ВСУ.