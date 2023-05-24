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В Пентагоне отказались комментировать сообщения о ранении Залужного

В Министерстве обороны США отказались комментировать сообщения о том, что главком ВСУ Валерий Залужный получил тяжелые ранения в Херсонской области. Об этом пишет РИА «Новости».

В Пентагоне отказались комментировать сообщения о ранении Залужного
© РИА Новости

Отмечается, что журналисты направили запрос в Пентагон с просьбой прокомментировать сведения о ранении главкома.

«Мы предлагаем обратиться к украинским военным», - ответили в ведомстве на их просьбу.

Кроме того, в пресс-службе Пентагона не посчитали нужным привести подробности разговора, который Залужный якобы на днях провел с одним из высокопоставленных военачальников НАТО.

Ранее сообщалось, что Залужный в результате ракетного удара по КП в Херсонской области получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения.

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