В Пентагоне отказались комментировать сообщения о ранении Залужного

В Министерстве обороны США отказались комментировать сообщения о том, что главком ВСУ Валерий Залужный получил тяжелые ранения в Херсонской области. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что журналисты направили запрос в Пентагон с просьбой прокомментировать сведения о ранении главкома.

«Мы предлагаем обратиться к украинским военным», - ответили в ведомстве на их просьбу.

Кроме того, в пресс-службе Пентагона не посчитали нужным привести подробности разговора, который Залужный якобы на днях провел с одним из высокопоставленных военачальников НАТО.