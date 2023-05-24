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Раскрыты подробности попытки ВСУ атаковать охраняющий «Турецкий поток» корабль

Все катера Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшиеся атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток», были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор. Такие подробности в среду, 24 мая, журналистам раскрыли в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что противник предпринял попытку атаковать корабль «Иван Хурс» Черноморского флота с помощью трех беспилотных быстроходных катеров. Произошло это в 5:30 утра 24 мая. Российское судно охраняет «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.

Российский разведывательный корабль отбил атаку БПЛА в Черном море

Минобороны также опубликовало кадры уничтожения украинских беспилотных катеров.

В ведомстве напомнили, что с 26 сентября 2022 года на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» Вооруженными Силами России осуществляются мероприятия по защите подобных объектов.

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