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Швейцария поддержала перепродажу Германии 25 танков Leopard

Правительство Швейцарии поддержало предложение о возможной перепродаже Германии 25 танков Leopard. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

Швейцария поддержала перепродажу Германии 25 танков Leopard
© globallookpress.com

Отмечается, что министр экономики ФРГ Роберт Хабек и министр обороны Борис Писториус попросили Берн о перепродаже части списанных танков немецкой компании Rheinmetall.

«Федеральный совет поддерживает предложение комиссии по политике безопасности Национального совета (SiK-N) о выводе из эксплуатации 25 основных боевых танков Leopard 2», — сказано в документе швейцарского кабмина.

В правительстве подчеркнул, что танки могут вывести из эксплуатации только при продаже концерну Rheinmetall. Германская сторона заверила Швейцарию, что танки не отправят на Украину, а оставят в ФРГ или у партнеров по НАТО и Евросоюзу.

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