Швейцария поддержала перепродажу Германии 25 танков Leopard

Правительство Швейцарии поддержало предложение о возможной перепродаже Германии 25 танков Leopard. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

В правительстве подчеркнул, что танки могут вывести из эксплуатации только при продаже концерну Rheinmetall. Германская сторона заверила Швейцарию, что танки не отправят на Украину, а оставят в ФРГ или у партнеров по НАТО и Евросоюзу.