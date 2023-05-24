В США оценили последствия контрнаступления Украины

«Украине придется отстраиваться, укреплять армию, укреплять экономику и продолжать войну еще в течение длительного времени. И к этому также нужно быть готовыми», — уточнил он.

Волкнер предрек, что успешное контрнаступление Киева мотивирует Вашингтон усилить поддержку украинской стороны. При этом он добавил, что в следующем году в США пройдут президентские выборы, поэтому власти сосредоточатся на внутренней политике. По его словам, Украине выделят новый пакет помощи в этом году, чтобы не заниматься этим вопросом в следующем.