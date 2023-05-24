Польский генерал предрек переворот в Белоруссии

Бывший замминистра национальной обороны Польши, генерал Вальдемар Скшипчак предрек переворот в Белоруссии. Об этом он заявил в эфире телеканала Polsat.

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«Мы готовимся к восстанию в Белоруссии, потому что оно случится», — убежден Скшипчак.

Он добавил, что речь идет о вооруженном перевороте. «Нужно быть готовыми поддержать войска, которые будут вести операцию против [президента Белоруссии Александра] Лукашенко», — считает генерал.