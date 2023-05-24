Спецоперация на Украине 24 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 24 мая 2023 года.

Росгвардия захватила украинскую технику и вооружение в ЛНР

Бойцы Росгвардии захватили технику и боеприпасы Украины в ЛНР, сообщает «Газета.ру».

Они были спрятаны в замаскированном строении. Речь идет о бортовом «Урале», бронемашине с боеприпасами и 122-милиметровой гаубице Д-30. Арсенал нашли в ходе поисково-разведывательных мероприятий. По предварительным данным, вся техника находится в рабочем состоянии.

Ранее сообщалось, что американские власти не поняли решения президента Украины Владимира Зеленского удерживать Артемовск. Многие военные эксперты Запада, включая руководство Министерства обороны США, давно призывали Киев организовать вывод войск из Артемовска, чтобы сохранить жизни бойцов и боеприпасы.

Российские военные сорвали атаку ВСУ на донецком направлении

Артиллеристы России предотвратили попытку контратаки украинских солдат на донецком направлении, сообщает «Лента.ру».

Вооруженные силы Украины пытались занять участок в серой зоне, закрепиться там, а затем перейти в контратаку. Однако с помощью артиллерии удалось сорвать планы Киева.

Блиндаж уничтожили расчетами гаубиц Д-30. Корректировка огня велась оператором беспилотного летательного аппарата. Также российские войска ликвидировали украинский пикап с установленным минометом.

Система ПВО отразила атаку ВСУ в Харцызске

Системы противовоздушной обороны России отразили удар украинских военных по расположенному в ДНР Харцызску, сообщает ТАСC со ссылкой на главу города Викторию Жукову.

По данным силовых структур, над городом прогремело три взрыва.