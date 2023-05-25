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Российские средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в Белгородском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Российские средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области
© РИА Новости

По его словам, дрон был уничтожен на подлете к городу. Сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Принадлежность беспилотника губернатор не назвал.

Ранее Гладков сообщил, что за 24 мая Украина больше 100 раз обстреляла территорию Белгородской области. Основной удар пришелся на Грайворонский городской округ, который был атакован 87 раз. Кроме того, противник 16 раз ударил по Белгородскому району.

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