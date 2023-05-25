Российские средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в Белгородском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, дрон был уничтожен на подлете к городу. Сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Принадлежность беспилотника губернатор не назвал.