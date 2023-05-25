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Истребители ВВС Японии перехватили российский самолет

Дежурные истребители ВВС Японии были подняты по тревоге из-за обнаружения штатными радиолокационными станциями (РЛС) разведывательного самолета Ил-20 ВКС России над Японским морем. Об этом со ссылкой на Минобороны Японии сообщает Sky News.

Истребители ВВС Японии перехватили российский самолет
© РИА Новости

Сообщается, что российский самолет Ил-20 совершал разведывательный полет над акваторией Охотского и Японского морей. Истребители перехватили Ил-20 недалеко от острова Садо, затем сопроводили его за буферную зону японского воздушного пространства.

Ранее российский истребитель Су-27 перехватил два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в небе над Балтийским морем, нарушения государственной границы России не допущено. Отмечалось, что «полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

11 марта сообщалось, что Япония подняла истребители на перехват российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС во время планового полета. В Минобороны России указали, что полет проходил над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана.

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