Восстановлены события вторжения диверсантов в Белгородскую область

Следственный комитет России (СКР), ФСБ и МВД в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по шести статьям Уголовного кодекса, восстановили картину вторжения диверсантов на территорию Белгородской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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В нападении участвовал отряд выходцев из России, перешедших на сторону Украины. По данным следствия, вторжение началось в 6 часов утра 22 мая с массированного огня из систем залпового огня, артиллерии и минометов по городу Грайворон численностью шесть тысяч жителей. В 11 часов обстрел продолжили украинские танки, их мишенью стал пункт пропуска «Грайворон».

Затем три реактивных снаряда, выпущенных реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Ураган», взорвались на территории военного городка Белгород-22, расположенном в 10 километрах от границы в округе Грайворон. В результате четверо военнослужащих получили ранения и еще двое скончались на месте, сообщили военные полицейским.

Самый мощный обстрел с украинской стороны начался в полдень 22 мая — в селе Козинка у КПП «Грайворон» взорвались 120 мин и ракет. После этого через разрушенный КПП двинулась колонна бронетехники численностью до десяти единиц. Среди них были замечены БТР-80 и американские бронеавтомобили International MaxxPro, участвовавших в боевых действиях в Ираке. Прибывшие на них боевики рассредоточились в Козинке, Гора-Подоле и Глотово.

Для пресечения вторжения российские силовики ввели планы «Крепость», «Эдельвейс» и «Граница». Массированный огонь со стороны Украины продолжался на протяжении контртеррористической операции и эвакуации жителей.

Ответственность за вторжение на себя взяли «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и «Русский добровольческий корпус» (РДК).