США совместно с силами НАТО могут провести операцию на Украине после поражения Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу Judge Napolitano — Judging Freedom.

По его словам, в Вашингтоне сохраняются настроения в поддержку Киева. Бывший советник Пентагона выразил опасения, что США вместе с Североатлантическим альянсом в самый последний момент предпримут попытку по защите украинской власти.

«Я опасаюсь, что американские военно-воздушные и сухопутные войска вместе с силами НАТО могут быть введены на территорию Западной Украины в последний момент, чтобы попытаться каким-то образом спасти украинскую власть от полного уничтожения», — сказал он.

Ранее Макгрегор заявил, что удерживание украинской армией Артемовска (украинское название — Бахмут) привело к катастрофическим последствиям. По его словам, сражение за город стало поворотным моментом для Украины.