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В НАТО отказались считать себя стороной конфликта из-за подготовки пилотов ВСУ

Обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению истребителями американского производства F-16 не делает НАТО стороной конфликта на Украине, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его цитирует агентство Reuters.

В НАТО отказались считать себя стороной конфликта из-за подготовки пилотов ВСУ
© Lenta.ru

«Это не делает НАТО и ее союзников стороной конфликта», — подчеркнул Столтенберг, добавив, что у «Украины есть право на самооборону», и альянс помогает Киеву отстаивать его.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что поставки истребителей четвертого поколения F-16 Украине являются приоритетом для Вашингтона. По его словам, реализация плана поставок начнется в ближайшие месяцы.

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