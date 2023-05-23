Войска РФ уничтожили более 70 проникших в Белгородскую область солдат ВСУ

Российские войска уничтожили более 70 проникших в Белгородскую область солдат ВСУ
В Минобороны России сообщили об уничтожении более 70 проникших в Белгородскую область украинских военнослужащих.
«Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов», — говорится в сообщении ведомства.
По данным Минобороны, остатки проникших на территорию России солдат ВСУ удалось отбросить на Украину, где по ним наносились удары вплоть до полной ликвидации.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция продолжается, чтобы впредь не допускать проникновения украинских боевиков в Россию.
22 мая в Белгородской области был введён режим контртеррористической операции.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал враньём заявления Киева о непричастности к диверсионным вылазкам в России.