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Российские войска уничтожили более 70 проникших в Белгородскую область солдат ВСУ

В Минобороны России сообщили об уничтожении более 70 проникших в Белгородскую область украинских военнослужащих.

Войска РФ уничтожили более 70 проникших в Белгородскую область солдат ВСУ
© EPA\TACC

«Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, остатки проникших на территорию России солдат ВСУ удалось отбросить на Украину, где по ним наносились удары вплоть до полной ликвидации.

Песков назвал цель атаки украинской ДРГ под Белгородом

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция продолжается, чтобы впредь не допускать проникновения украинских боевиков в Россию.

22 мая в Белгородской области был введён режим контртеррористической операции.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал враньём заявления Киева о непричастности к диверсионным вылазкам в России.

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