$79.94+0.0386.50+0.22

В России предложили компенсировать пенсии участвующим в спецоперации ветеранам

Минобороны России предложило ввести компенсацию выплат для военных пенсионеров, которые служат в зоне спецоперации. Об этом сообщил руководитель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, его цитирует Интерфакс.

С начала проведения спецоперации ветераны при частичной мобилизации теряли положенные им пенсии. Согласно президентскому указу, проект которого подготовили в Минобороны, пенсионеры будут получать стопроцентную компенсацию выплат в период службы в зоне СВО. Сейчас законопроект проходят согласование в федеральных ведомствах, объяснил Миронов

Льготы и выплаты ветеранам боевых действий в 2023

В феврале 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что добровольцы, получившие инвалидность во время участия в СВО, смогут получать две пенсии и другие предусмотренные законодательством компенсации. Также он напомнил, что вдовы ветеранов военной операции получат право на ежемесячное пособие.

Кроме того, в феврале президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому военным пенсионерам, заключившим контракт с Вооруженными силами или участвующим в СВО, сохранят повышенные выплаты. После увольнения граждане смогут выбрать либо возобновление ранее приостановленной пенсии, либо назначение новой по последнему месту службы.

49
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий