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Американский генерал Гертлинг оценил удары по Белгородской области как контрнаступление ВСУ

Американский генерал Марк Гертлинг назвал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области и проникновение украинских военных в Россию признаками начавшего контрнаступления.

Американский генерал оценил удары ВСУ по Белгородской области
© globallookpress.com

Марк Гертлинг - бывший командующий сухопутными силами США в Европе. По его оценке, последние события в населенных пунктах России на границе с Украиной могут быть связаны с предстоящим контрнаступлением ВСУ.

Американский военный рассказал о нескольких типах маневров, которые предшествуют наступательным действиям.

Первый из них - вылазки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Обычно предполагается, что такие неожиданные нападения должны вызвать панику у местного населения.

Второй тип - создание "видимости атаки", чтобы замаскировать настоящий удар. Таким образом становится непонятно, где будет основное наступление. Гертлинг уточнил, что события в Белгородской области могут быть частью как и частью таких маневров, так и не иметь никакого отношения к ним. Важно проанализировать все данные и правильно оценить ситуацию, написал генерал в Twitter, пишет "Российская газета". Атака дронов продолжается в Белгородской области.

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