Американский генерал оценил удары ВСУ по Белгородской области

Американский генерал Гертлинг оценил удары по Белгородской области как контрнаступление ВСУ
Американский генерал Марк Гертлинг назвал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области и проникновение украинских военных в Россию признаками начавшего контрнаступления.
Марк Гертлинг - бывший командующий сухопутными силами США в Европе. По его оценке, последние события в населенных пунктах России на границе с Украиной могут быть связаны с предстоящим контрнаступлением ВСУ.
Американский военный рассказал о нескольких типах маневров, которые предшествуют наступательным действиям.
Первый из них - вылазки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Обычно предполагается, что такие неожиданные нападения должны вызвать панику у местного населения.
Второй тип - создание "видимости атаки", чтобы замаскировать настоящий удар. Таким образом становится непонятно, где будет основное наступление. Гертлинг уточнил, что события в Белгородской области могут быть частью как и частью таких маневров, так и не иметь никакого отношения к ним. Важно проанализировать все данные и правильно оценить ситуацию, написал генерал в Twitter, пишет "Российская газета". Атака дронов продолжается в Белгородской области.