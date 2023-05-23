Американский генерал оценил удары ВСУ по Белгородской области

Американский генерал Марк Гертлинг назвал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области и проникновение украинских военных в Россию признаками начавшего контрнаступления.

Марк Гертлинг - бывший командующий сухопутными силами США в Европе. По его оценке, последние события в населенных пунктах России на границе с Украиной могут быть связаны с предстоящим контрнаступлением ВСУ.

Американский военный рассказал о нескольких типах маневров, которые предшествуют наступательным действиям.

Первый из них - вылазки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Обычно предполагается, что такие неожиданные нападения должны вызвать панику у местного населения.