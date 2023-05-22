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В ООН высказались о возможных поставках Украине F-16

ООН действует на основе устава, в котором детально прописаны ее компетенции и возможности, напомнил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он добавил, что на фоне этого организация стремится установить мир на Украине, пишет РИА «Новости».

В ООН высказались о возможных поставках Украине F-16
© globallookpress.com

Отмечается, что журналисты попросили чиновника прокомментировать планы западных стран по отправке истребителей F-16 Киеву.

Дюжаррик подчеркнул, что ООН не считает возможным давать официальные комментарии по вопросам поставок вооружений и военной техники.

Представитель генсека напомнил, что организация неоднократно заявляла о своей ключевой задаче в контексте противостояния на Украине. Он уточнил, что «цель - увидеть завершение конфликта».

Эта цель должна быть достигнута в рамках международного права, устава ООН, резолюций организации, резюмировал Дюжаррик.

Ранее в ООН призвали участников боевых действий избегать провокационных, агрессивных, чрезмерно резких заявлений о ходе конфликтов.

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