В ООН высказались о возможных поставках Украине F-16

ООН действует на основе устава, в котором детально прописаны ее компетенции и возможности, напомнил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он добавил, что на фоне этого организация стремится установить мир на Украине, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что журналисты попросили чиновника прокомментировать планы западных стран по отправке истребителей F-16 Киеву.

Дюжаррик подчеркнул, что ООН не считает возможным давать официальные комментарии по вопросам поставок вооружений и военной техники.

Представитель генсека напомнил, что организация неоднократно заявляла о своей ключевой задаче в контексте противостояния на Украине. Он уточнил, что «цель - увидеть завершение конфликта».

Эта цель должна быть достигнута в рамках международного права, устава ООН, резолюций организации, резюмировал Дюжаррик.