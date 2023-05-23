Российский полковник назвал препятствие для применение ВСУ истребителей F-16

«Cамолет — это даже не половина, а треть дела. Должны быть аэродромы со всей инфраструктурой, которая необходима для этих самолетов: командные вышки, радиолокационные станции, заводы по обслуживанию этих самолетов, склады с боеприпасами на самом аэродроме и так далее. Всей этой инфраструктуры пока у Украины нет, но, возможно, она появится — в любом случае, это вопрос не одного дня», — добавил эксперт.