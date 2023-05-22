ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по украинскому аэродрому «Днепр»
Минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по украинскому аэродрому «Днепр». Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке, опубликованной в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. Цель была достигнута, все назначенные объекты — уничтожены.
«В результате удара поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет», — добавили в Минобороны.
Также сообщается, что за минувшие сутки подразделения Южной группировки войск вели активные действия на Донецком направлении. Украинская сторона потеряла до 270 военнослужащих, четыре бронемашины, три автомобиля и три гаубицы. На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 150-ти бойцов, на Купянском — до 50, на Краснолиманском — до 55, на Херсонском — свыше 20.