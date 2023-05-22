Также сообщается, что за минувшие сутки подразделения Южной группировки войск вели активные действия на Донецком направлении. Украинская сторона потеряла до 270 военнослужащих, четыре бронемашины, три автомобиля и три гаубицы. На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 150-ти бойцов, на Купянском — до 50, на Краснолиманском — до 55, на Херсонском — свыше 20.