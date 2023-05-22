$79.94+0.0386.50+0.22

ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по украинскому аэродрому «Днепр»

Минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по украинскому аэродрому «Днепр». Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. Цель была достигнута, все назначенные объекты — уничтожены.

«В результате удара поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет», — добавили в Минобороны.

Также сообщается, что за минувшие сутки подразделения Южной группировки войск вели активные действия на Донецком направлении. Украинская сторона потеряла до 270 военнослужащих, четыре бронемашины, три автомобиля и три гаубицы. На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 150-ти бойцов, на Купянском — до 50, на Краснолиманском — до 55, на Херсонском — свыше 20.

50
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий