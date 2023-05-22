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Российские войска пресекли действия трех украинских ДРГ в Харьковской области

Российские военнослужащие пресекли действия трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом в понедельник, 22 мая, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Российские войска пресекли действия трех украинских ДРГ в Харьковской области
© Lenta.ru

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что украинские диверсанты работали в районах сел Тимковка, Ивановка и Кисловка.

Кроме того, за минувшие сутки на купянском направлении силы российской группировки войск «Западная» поразили подразделения противника в районе поселка Двуречная, а также сел Масютовка, Синьковка, Котляровка и Крахмальное. В районе населенного пункта Стельмаховка был уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Ранее в оборонном ведомстве заявили, что российские минометчики, танкисты и расчеты противотанковых ракетных комплексов уничтожили пять наблюдательных постов ВСУ на купянском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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