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На территорию Белгородской области зашла диверсионная группа ВСУ

На территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

На территорию Белгородской области зашла диверсионная группа ВСУ
© legion-media.ru

По его словам, в настоящий момент ведется работа над уничтожением злоумышленников.

«На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал он.

Гладков добавил, что будет сообщать подробности об инциденте.

Ранее, как писала «Парламентская газета», Гладков рассказал, что Грайворонский городской округ Белгородской области находится под обстрелом с 9 часов утра понедельника, пострадавших среди местных жителей нет. По его словам, сработала российская система противовоздушной обороны.

В результате происшествия часть ракеты упала в огород частного дома в селе Антоновка. Сейчас взрывотехники и оперативные службы приступают к обезвреживанию.

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