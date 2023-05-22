На территорию Белгородской области зашла диверсионная группа ВСУ

На территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в настоящий момент ведется работа над уничтожением злоумышленников.

«На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал он.

Гладков добавил, что будет сообщать подробности об инциденте.

Ранее, как писала «Парламентская газета», Гладков рассказал, что Грайворонский городской округ Белгородской области находится под обстрелом с 9 часов утра понедельника, пострадавших среди местных жителей нет. По его словам, сработала российская система противовоздушной обороны.