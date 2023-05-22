НАТО приступили к усовершенствованию своей противовоздушной обороны

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля примет решения в области сдерживания и обороны, которые выведут его противовоздушную оборону на новый уровень. Об этом он сказал на сессии парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге .

По его словам, в новых мультирегиональных планах Североатлантического альянса противовоздушная оборона занимает критически важное место. Джоанэ отметил, что те уроки, которые НАТО извлек из украинского конфликта, в том числе по возможностям России, по эффективности систем ПВО Patriot, являются приглашениям к странам-членам альянса делать больше. И НАТО будет делать больше, заявил замгенсека. Политик добавил, что в настоящее время идет работа по системе ПВО, будут приняты новые планы по сдерживанию и обороне, и в реализации новых планов альянс выйдет на новый уровень противовоздушной обороны. Джоанэ также сообщил, что ряд союзников по НАТО, включая Латвию, Литву и Эстонию, готовят соответствующие предложения.