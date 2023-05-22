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Стало известно об ударе по расположению батальона ВСУ «Кракен» в Харькове

Харькове нанесен удар со стороны российских войск по расположению батальона украинских Вооруженных сил «Кракен», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление военного корреспондента Юрия Котенока.

Стало известно об ударе по расположению батальона ВСУ «Кракен» в Харькове
© EPA

Известно о гибели нескольких человек, потери военнослужащих Украины уточняются.

Telegram-канал «Рыбарь» пишет, что батальону «Кракен» «прилетело по голове».

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что были нанесены удары по Харьковской области. В Одессе сработали системы противовоздушной обороны.

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