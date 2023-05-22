Стало известно об ударе по расположению батальона ВСУ «Кракен» в Харькове
Харькове нанесен удар со стороны российских войск по расположению батальона украинских Вооруженных сил «Кракен», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление военного корреспондента Юрия Котенока.
Известно о гибели нескольких человек, потери военнослужащих Украины уточняются.
Telegram-канал «Рыбарь» пишет, что батальону «Кракен» «прилетело по голове».
Военный эксперт Борис Рожин заявил, что были нанесены удары по Харьковской области. В Одессе сработали системы противовоздушной обороны.