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РВ: российские силы начали наступление на "дорогу жизни" ВСУ

Российские военные начали наступление на вторую «дорогу жизни» после взятия Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры русской весны» («РВ»).

Российские силы начали наступление на "дорогу жизни" ВСУ
© РИА Новости

Отмечается, что бойцы частной военной компании «Вагнер» проводят наступление в районе поселка Хромова, который находится вдоль лесополосы и через лесопосадку. Также подразделения ЧВК провели разведку боем в сторону перекрестка улиц Юбилейная и Подгорная.

Ранее сообщалось, что выбитые из Артемовска военные Вооруженных сил Украины начали обстрел города из минометов, рассчитывая попасть по флагу России на многоэтажке. В ролике можно увидеть район, который подвергся сильным разрушениям во время боевых действий. По информации агентства, над одним из зданий развеваются флаги России и группы «Вагнер».

Зеленский заявил о присутствии украинских военных в Артемовске

До этого президент России Владимир Путин поздравил российских военных с завершением операции в Артемовске. В Кремле добавили, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам. Также Минобороны России утверждало, что благодаря действиям российских сил удалось освободить Артемовск.

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