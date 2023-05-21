РВ: российские силы начали наступление на "дорогу жизни" ВСУ
Российские военные начали наступление на вторую «дорогу жизни» после взятия Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры русской весны» («РВ»).
Отмечается, что бойцы частной военной компании «Вагнер» проводят наступление в районе поселка Хромова, который находится вдоль лесополосы и через лесопосадку. Также подразделения ЧВК провели разведку боем в сторону перекрестка улиц Юбилейная и Подгорная.
Ранее сообщалось, что выбитые из Артемовска военные Вооруженных сил Украины начали обстрел города из минометов, рассчитывая попасть по флагу России на многоэтажке. В ролике можно увидеть район, который подвергся сильным разрушениям во время боевых действий. По информации агентства, над одним из зданий развеваются флаги России и группы «Вагнер».
До этого президент России Владимир Путин поздравил российских военных с завершением операции в Артемовске. В Кремле добавили, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам. Также Минобороны России утверждало, что благодаря действиям российских сил удалось освободить Артемовск.