Высокоточный снаряд "Краснополь" адаптировали для применения с дронов
Вариант управляемого боеприпаса "Краснополь" для применения с беспилотников успешно завершил опытную эксплуатацию.
Разработка корректируемого управляемого боеприпаса для применения с беспилотных авиационных носителей завершена. Опытная эксплуатация изделия проведена с положительными результатами, сообщили ТАСС в холдинге "Высокоточные системы".
"Краснополь" наводится по лазерной отметке на цели. Корректировка траектории выполняется на завершающем участке полета выдвижными аэродинамическими рулями. Боеприпас выпускается в калибрах 152 и 155 мм и имеет прицельную дальность 20-25 км. Существует версия снаряда со спутниковой навигацией - она может использоваться для поражения стационарных целей с известными координатами и не требует их подсветки.
Лицензию на производство "Краснополей" приобрел Китай, 3000 снарядов купила Индия.