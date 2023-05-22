Высокоточный снаряд "Краснополь" адаптировали для применения с дронов

"Краснополь" наводится по лазерной отметке на цели. Корректировка траектории выполняется на завершающем участке полета выдвижными аэродинамическими рулями. Боеприпас выпускается в калибрах 152 и 155 мм и имеет прицельную дальность 20-25 км. Существует версия снаряда со спутниковой навигацией - она может использоваться для поражения стационарных целей с известными координатами и не требует их подсветки.