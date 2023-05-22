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Высокоточный снаряд "Краснополь" адаптировали для применения с дронов

Вариант управляемого боеприпаса "Краснополь" для применения с беспилотников успешно завершил опытную эксплуатацию.

Высокоточный снаряд "Краснополь" адаптировали для применения с дронов
© Российская Газета

Разработка корректируемого управляемого боеприпаса для применения с беспилотных авиационных носителей завершена. Опытная эксплуатация изделия проведена с положительными результатами, сообщили ТАСС в холдинге "Высокоточные системы".

"Краснополь" наводится по лазерной отметке на цели. Корректировка траектории выполняется на завершающем участке полета выдвижными аэродинамическими рулями. Боеприпас выпускается в калибрах 152 и 155 мм и имеет прицельную дальность 20-25 км. Существует версия снаряда со спутниковой навигацией - она может использоваться для поражения стационарных целей с известными координатами и не требует их подсветки.

Лицензию на производство "Краснополей" приобрел Китай, 3000 снарядов купила Индия.

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