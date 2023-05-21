В Госдуме оценили обещание Зеленского не использовать F-16 для атак по России

«А уже через несколько месяцев они оказывались в арсенале Вооруженных сил Украины. Так что все это не более чем политические игры, которые уже не могут обмануть Россию и ее граждан, но нацелены на то, чтобы продолжать обманывать западное общество», — заключил парламентарий.