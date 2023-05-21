Эстония и Латвия начали переговоры о закупке немецкой системы ПВО
Эстония и Латвия планируют совместно купить системы ПВО средней дальности Iris -T SLM. Переговоры с немецким производителем скоро начнутся, сообщили в эстонском минобороны.
«Эстония и Латвия начнут переговоры с немецкой оборонной компанией Diehl Defence, чтобы договориться о приобретении системы ПВО Iris-T SLM», - сказано в сообщении.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что это совместный проект «исторической важности»: ранее прибалтийские республики никогда не осуществляли совместные «закупки в таком масштабе».
Министр обороны Латвии Инара Мурниеце отметила, что
«совместно выбранная система ПВО средней дальности повысит безопасность воздушного пространства Латвии и Эстонии».
Эстония и Латвия подписали меморандум о намерениях по совместным закупкам ПВО средней дальности в июне 2022 года на саммите НАТО в Мадриде.
Планируется, что первые системы прибудут в 2024 году.