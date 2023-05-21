Зеленский ответил на вопрос о контрнаступлении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия почувствует начало контрнаступления республики. Так он ответил на вопрос журналистов на пресс-конференции на полях саммита «Большой семерки» (G7), передает ТАСС .

«Что касается вашего <…> вопроса, извините, все ваши вопросы такие, что я должен отвечать на них пока очень в общем ключе. Россия почувствует, когда будет контрнаступление», — заявил он.

Ранее в Белом доме сообщили, что США хотят обеспечить Украину всем необходимым для готовящегося контрнаступления. Об этом заявил представитель американской администрации в ходе спецбрифинга. По словам чиновника, Вашингтон должен убедиться, что Киева есть все «для успеха на тот случай, если они решат перейти в наступление».