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Зеленский ответил на вопрос о контрнаступлении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия почувствует начало контрнаступления республики. Так он ответил на вопрос журналистов на пресс-конференции на полях саммита «Большой семерки» (G7), передает ТАСС.

Зеленский ответил на вопрос о контрнаступлении Украины
© Lenta.ru

Отмечается, что украинский лидер попытался уйти от конкретного ответа на вопрос журналистов.

«Что касается вашего <…> вопроса, извините, все ваши вопросы такие, что я должен отвечать на них пока очень в общем ключе. Россия почувствует, когда будет контрнаступление», — заявил он.

Ранее в Белом доме сообщили, что США хотят обеспечить Украину всем необходимым для готовящегося контрнаступления. Об этом заявил представитель американской администрации в ходе спецбрифинга. По словам чиновника, Вашингтон должен убедиться, что Киева есть все «для успеха на тот случай, если они решат перейти в наступление».

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Помимо этого, США с союзниками в ближайшие месяцы определят сроки передачи Украине истребителей F-16. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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