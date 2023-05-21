Байден порассуждал о влиянии истребителей F-16 на ситуацию с Артемовском

Истребители F-16 не помогли бы Киеву в ситуации с Артемовском (украинское название — Бахмут), который ранее перешел под контроль российских сил. О влиянии их поставок Украине порассуждал президент США Джо Байден, передает ТАСС.

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«Что касается F-16: F-16 не помогли бы тут совершенно», — сказал он.

Ранее советник командования ВС Украины Юрий Игнат заявил, что Киев надеется на «несколько десятков» истребителей F-16 от западных партнеров. По его словам, на данный момент у Украины четыре типа боевых самолетов — Су-24, Су-25, Су-27 и МиГ-29, и все их может заменить один F-16.

20 мая стало известно о переходе Артемовска под контроль сил Российской Федерации. Сначала об этом сообщил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, позднее информацию подтвердило министерство обороны.