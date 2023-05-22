MWM: F-16 не может соперничать с российскими "тяжеловесами"

Уничтожение американских систем ПВО Patriot меньше чем за месяц после их передачи Украине, а также стремительное истощение другого вооружения вновь обострили дебаты о поставках киевскому режиму истребителей F-16. Однако эти самолеты довольно скоро могут быть уничтожены, так как не смогут противостоять российским тяжелым истребителям, говорится в материале журнала Military Watch.

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Украинские власти выпрашивает у западных стран F-16 уже почти год. Наиболее активно этот вопрос лоббируют Великобритания, Нидерланды и Норвегия. Франция и Португалия менее охотно, но все же выразили согласие, а США не спешат давать свое разрешение.

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- В Соединенных Штатах осознают большую вероятность высоких потерь истребителей своего производства в боях в небе Украины. Что может подорвать доверие к этому классу самолетов и перспективы их будущего экспорта, - отмечает издание.

Варианты F-16, готовящиеся для поставки украинским формированиям, давно считаются устаревшими. В них, например, используются устаревшие РЛС, которые могут легко заглушаться российскими средствами РЭБ, причем не самыми современными.

Вместе с тем, истребители ВКС России оснащены современными РЛС, способными "видеть" на гораздо большие расстояния.

- Разработанный в 1970-х годах F-16 не может соперничать с российскими "топовыми тяжеловесами" Су-35 и Су-57, которые отлично проявили себя в операциях "воздух-воздух" в небе Украины. Плюс к этому у Вооруженных сил РФ имеются наземные средства ПВО с большим радиусом действия, уже доказавшие свою способность уничтожать самолеты, не являющиеся малозаметными. Кроме того, многие западные аналитики отмечают большой радиус применения российских Су-57 и МиГ-31, которые могут поражать цели с расстояния 400 километров. У F-16 этот показатель даже с ракетой AIM-120C составляет всего около 100 километров, - говорится в публикации.

К тому же, как отмечается, F-16 не могут интегрировать ракеты большой дальности из-за менее эффективных РЛС и невозможности нести крупные боеприпасы, сопоставимые с российской Р-37М.