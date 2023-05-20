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В Минобороны Украины заявили, что Залужный продолжает исполнять обязанности главкома ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на предположения о том, что его отсутствие на публике в последнее время может быть вызвано ранением.

Замминистра обороны Украины прокомментировала сообщения об исчезновении Залужного
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"Главком на месте. Делает свою работу", - написала Маляр в субботу в своем Telegram-канале, утверждая, что "россияне запустили информационную волну о якобы исчезновении" Залужного.

Она добавила, что только что общалась с Залужным.

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Маляр опровергала слухи о ранении Залужного 10 мая. Перед этим глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что Залужный отказался от участия в заседании комитета на уровне начальников генштабов "даже в формате видеоконференции" из-за "напряженной оперативной ситуации" на Украине. В российских и украинских СМИ появились предположения о том, что Залужный или командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский могли быть ликвидированы в результате российских ударов.

Спустя несколько дней после опровержения Маляр на портале Youtube было опубликовано интервью Залужного одному из украинских журналистов. Когда именно было записано это интервью, не сообщалось. Однако сообщения о том, что Залужный мог быть ранен и находится на лечении в госпитале, продолжают появляться в СМИ.

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