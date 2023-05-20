На Украине сообщили, когда рассчитывают получить истребители F-16

В Киеве рассчитывают получить американские истребители F-16 осенью 2023 года. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на мнение советника украинского министра обороны Юрия Сака.

«Полагаю, в конце сентября - начале октября мы сможем увидеть первые F-16 в воздушном пространстве Украины», - заявил Сак.

Он подчеркнул, что для этого необходимо «приложить все усилия и быстро принимать решения».

Истребители не будут применяться при «контрнаступлении» Киева. Но скорость решения об их поставке названа Washington Post «головокружительной».