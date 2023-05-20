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На Украине сообщили, когда рассчитывают получить истребители F-16

В Киеве рассчитывают получить американские истребители F-16 осенью 2023 года. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на мнение советника украинского министра обороны Юрия Сака.

На Украине сообщили, когда рассчитывают получить истребители F-16
© globallookpress.com

«Полагаю, в конце сентября - начале октября мы сможем увидеть первые F-16 в воздушном пространстве Украины», - заявил Сак.

Он подчеркнул, что для этого необходимо «приложить все усилия и быстро принимать решения».

Истребители не будут применяться при «контрнаступлении» Киева. Но скорость решения об их поставке названа Washington Post «головокружительной».

Ранее бизнесмен Илон Маск назвал издание The Washington Post пропагандистским рупором Белого дома.

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